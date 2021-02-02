توضيحات حول زيادة رواتب القطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - بعد البيان الصادر من الضمان الاجتماعي امس بضرورة التزام الشركات بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مطالبين بعدة امور .

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وطالب المواطنون وفق رصد الوكيل الاخباري بضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب ضمن القرار الجديد بحيث يصبح الحد الادنى 260 دينار .

 

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قالت انه يجب كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021 . 


 




 

 


 

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