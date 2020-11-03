الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

الحنيطي يلقي كلمة خلال الاجتماع السنوي الافتراضي لجمعية الجيش الأميركي

ديوان الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي

اصابة رئيس بلدية كفرنجة بفيروس كورونا واغلاق مبنى البلدية امام المراجعين

خلال 24 ساعة ... ضبط 1166 مخالفاً لاوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : عشرات المصابين بكورونا يتلقون العلاج لدينا

الحموري للوكيل : وزارة الصحة ترغب بالتعاقد مع كوادر من القطاع الخاص لسد النقص

خلال 24 ساعة من الامطار ... العقبة تسجل 7 ملم والارصاد تبشر بالقادم

وزير التربية والتعليم للوكيل : لا تغيير على موعد الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين لمدة ٢٤ بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا




الثلاثاء، 03-11-2020 03:55 ص

توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

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الوكيل الاخباري - اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الفعاليات الاقتصادية في العقبة عن تطبيق بلاغ رقم ١١  الصادر بالاستناد لاحكام أمر الدفاع رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ من رئيس الوزراء والمتمثل بالاتي :-

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1-  يحظر تنقل المواطنين وتجوالهم داخل مدينة العقبة من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.


2- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم داخل مدينة العقبة باقي ايام الاسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا .


3- تغلق المنشآت في العقبة من الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا. 


4-  تغلق مدن الترفيه والتسليةواماكلن لعب الأطفال المغلقة ومراكز اللياقة البدنية والمسبح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والتجمعات السكنية السياحية. 


5- يحظر تنقل المواطنين بعد ساعة من اعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد الموافق 15 /11 / 2020
6- تسري أحكام البنود أعلاه في هذا التعميم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق

2 /11 /2020 . 


 




 

 


 

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