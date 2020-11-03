توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

الوكيل الاخباري - اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الفعاليات الاقتصادية في العقبة عن تطبيق بلاغ رقم ١١ الصادر بالاستناد لاحكام أمر الدفاع رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ من رئيس الوزراء والمتمثل بالاتي :-

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1- يحظر تنقل المواطنين وتجوالهم داخل مدينة العقبة من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.



2- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم داخل مدينة العقبة باقي ايام الاسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا .



3- تغلق المنشآت في العقبة من الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.



4- تغلق مدن الترفيه والتسليةواماكلن لعب الأطفال المغلقة ومراكز اللياقة البدنية والمسبح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والتجمعات السكنية السياحية.



5- يحظر تنقل المواطنين بعد ساعة من اعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد الموافق 15 /11 / 2020

6- تسري أحكام البنود أعلاه في هذا التعميم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق

2 /11 /2020 .



