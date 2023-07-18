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الثلاثاء، 18-07-2023 09:07 م

توضيح بشأن تجديد منهاج اللغة الإنجليزية لكافة الصفوف وموعد تدريس المنهاج الجديد

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، عن بدء إجراءات تجديد منهج اللغة الإنجليزية للصفوف كافة واختيار شركة أردنية لوضع المنهاج واختيار فريق التأليف.اضافة اعلان


وقال توق في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنّ الأسباب الفنية والتقنية أخرت بدء تجديد مناهج مبحث اللغة الإنجليزية، وبالفعل قدم العطاء وشاركت فيه شركات أردنية بشراكات دولية وانتهى العمل الفني والمالي والاستقرار على شركة أردنية لتأليف المنهج للصفوف كافة من الأول إلى الثاني عشر بما فيها رياض الأطفال على أن يبدأ تدريس المنهاج الجديد خلال العام الدراسي ما بعد القادم 2024/2025.

وتوقع الانتهاء من عملية تأليف كتب مبحث اللغة الإنجليزية للصفوف كافة خلال سنتين، على غير المألوف حيث كانت الكتب تأخذ ثلاث سنوات.

وأوضح أنّ تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم وأي كتاب تربوي آخر ينبثق من الإطار العام للمناهج وهذا الإطار سبق وأن وافق عليه المجلس الأعلى ومجلس التربية والتعليم وأقر بشكل رسمي وانبثق عنه أطر خاصة لمختلف المباحث.

وتابع أن العمل تتم بتشكيل فريق من المؤلفين برئاسة أحدهم ويتم إقرار الفريق من قبل مجلس المناهج ويبدأ بعد ذلك إعداد الكتب استناداً للإطارين العام والخاص وعندما ينتهي التأليف يتم مراجعته من قبل خبير أكاديمي وخبير تربوي وخبير لغوي من أجل التدقيق العلمي والتربوي واللغوي، وعند النهاية يدعى فريق من المعلمين والمعلمات المهتمين، أو ما تسمى بمجموعة التركيز وعادة تتكون 30 - 35 معلما ومعلمة من المتميزين والحاصلين على جوائز بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني في حال كان الموضوع يستحق.

 




 

 


 

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