الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في قرطبة

الوكيل الإخباري - يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تُعقد العام الحالي في قرطبة بإسبانيا.

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وستركز الاجتماعات على منطقة غرب إفريقيا والساحل، وستضم رؤساء دول ووفوداً من الإقليم وعدداً من الدول والمنظمات الشريكة للمبادرة.



وتعزز مبادرة "اجتماعات العقبة" التي أطلقها جلالة الملك في عام 2015، التنسيق والتعاون الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف.



وفي إطار الاهتمام الدولي بمبادرة "اجتماعات العقبة" وآلية التنسيق المرتبطة بها، تم عقد جولات لها خارج الأردن، حيث استضافت إندونيسيا وألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأميركية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، فعاليات هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة.