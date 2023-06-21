السفير الأردني في قطر يشارك بجولة في معرض الدوحة للكتاب

الوكيل الإخباري - شارك السفير الأردني في الدوحة، زيد مفلح اللوزي، مع وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في الجولة التي نظمتها وزارة الثقافة القطرية، أمس الثلاثاء، بمعرض الدوحة الدولي للكتاب لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في قطر.

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وتعرف السفير اللوزي خلال الجولة، على ما يشتمل عليه المعرض من كنوز من المخطوطات، إلى جانب أهم الإصدارات الحديثة في مختلف المعارف التي تقدمها دور النشر العربية والأجنبية المشاركة.



كما زار عددا من الأجنحة الرئيسية بالمعرض، من أبرزها جناح وزارة الثقافة، إلى جانب جناح إكسبو الدوحة 2023، فضلا عن الجناح السعودي ضيف شرف المعرض، وتعرف على العديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب الفعاليات المخصصة للأطفال.



وأكد اللوزي في تصريحات عقب الجولة أن معرض الدوحة للكتاب، يمثل فرصة كبيرة لدور النشر لعرض أحدث الإصدارات والمؤلفات، وإبراز المنتج الثقافي.

وأضاف ان المعرض يشهد ازديادا سنويا ملحوظا في عدد الدول ودور النشر المشاركة.



وعبر اللوزي عن سعادته بأن تكون قطر ضيف شرف لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي ستقام فعالياته خلال شهر أيلول المقبل بمشاركة عربية وعالمية واسعة.



ويقام معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، بمشاركة أكثر من 500 ناشر من 37 دولة عربية وأجنبية.