توضيح حكومي حول اعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس والجامعات

الوكيل الاخباري -

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شدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحكومة تريد ايصال التطعيم في الأردن لنحو 4.5 مليون جرعة ببداية أيلول، معلنا تلقي 83% من المعلمين والهيئات الادارية والتدريسية للقاحات كورونا، والبقية الذين لم يتلقوا اللقاح هن مرضعات أو حوامل والباقي لديهم حساسية، مشدداً على أن التعليم الوجاهي قادم.وأشار إلى أن الأردن يمتلك لقاحات تكفي لنحو 8 ملايين شخص، واعطاء اللقاحات لطلبة المدارس أو أي شخص غير اجباري.وأوضح أن طلبة الجامعات تم منحهم خيارين اما تلقي المطعوم أو اجراء فحص كورونا مرتين أسبوعياً.