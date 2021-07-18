دودين: دوريات سرية من المتسوق الخفي خلال العيد لضبط مخالفي أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين بأن دور المتسوق الخفي سيكون رقابي على مؤسسات الدولة، لغايات تجويد العمل الإداري، والرقابة على الأداء الخدمي للمواطنين، في المؤسسات الحكومية لضبط أي تجاوزات (إن وجدت).

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وأضاف دودين أن آلية عمل المتسوق الخفي تهدف إلى تنفيذ عمليات تقييم موضوعية ودورية مستمرة وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين لغايات التحسين وليس تصيد الأخطاء.

وأردف دودين بأن المتسوق الخفي سيكونون من جهات رقابية متعددة، وسيكون معهم صفة الضابطة العدلية.