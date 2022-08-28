توضيح حول انقطاع الكهرباء في شارع الجامعة بإربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت شركة كهرباء محافظة إربد ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية و تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول احتراق محول كهربائي في شارع الجامعة بمحافظة إربد.



وقالت الشركة في بيان لها أن ما تم تداوله غير صحيح وعار عن الصحة، والعارض فنّي يتمثل بحدوث عطل كهربائي على الشبكة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف البيان أن كوادر الشركة الفنية قامت على الفور بالتعامل مع العطل، وعزل المنطقة المتأثره ليعود التيار الكهربائي للعمل بصورة طبيعية مرة أخرى وذلك في غضون أقل من نصف ساعة.

اضافة اعلان