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الثلاثاء، 29-06-2021 05:41 م

توضيح حول سقوط مواطن اردني مغمى عليه بعد تلقي لقاح كورونا - صورة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف مواطن أردني عن تعرضه لحالة اغماء بعد تلقيه جرعة لقاح كورونا الثانية اليوم الثلاثاء في الجامعة الأردنية.

وفي منشور له عبر فيسبوك، قال، "الجرعة الثانية من المطعوم كانت كارثية. حالة إغماء وسقوط وجرح عميق في الجبهة بعد تلقي الجرعة بأقل من نصف ساعة في الجامعة الأردنية. الغريب العجيب أن مستشفى الجامعة لم يتحمل أية مسؤولية وقام بنقلي لمستشفى خاص. يبدو أنني كنت محظوظا بالنسبة للرجل الذي فارق الحياة أمس في الجامعة بعد تلقي المطعوم. 

ثمة خطأ ما لا أعرف ما هو. إبني في الأمس أيضا أغمى عليه لمدة ثلاث دقائق بعد تلقي المطعوم بساعة، ولكنه كان محظوظا لأنه كان ممددا على الكرسي. اللهم إني قد بلغت، على الجميع أخذ الحذر فالأمر جدي".

بدوره قال مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور إسلام مساد، إن الشخص الذي ادعى تلقيه مطعوم كورونا وتعرضه للإغماء والسقوط، لم يكن داخل المستشفى إنما في مركز التطعيم الذي يقع داخل حرم الجامعة الاردنية.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه عندما تعرض للإغماء حضر الدفاع المدني واختار أن ينقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، ولم يختر نقله الى مستشفى الجامعة الأردنية.

وأوضح أن مركز التطعيم يقع في حرم الجامعة الأردنية، وليس داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وجوده داخل الجامعة لا يعني أن المستشفى يتحمل المسؤولية عن الأشخاص الذين يتلقون المطعوم في مركز التطعيم التابع لوزارة الصحة.

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