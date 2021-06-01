وزير التعليم العالي: توجه لإعادة النظر في مجالس أمناء الجامعات

الوكيل الإخباري -

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قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس إن هنالك توجه بإعادة النظر في مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة والدور الذي تقوم به.وكانت قد بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، أبرز تحديات قطاع التعليم العالي وسبل النهوض به.وقال العين الدكتور عويس إن قطاع التعليم العام، لا سيما التعليم العالي، شهد تراجعًا في الفترة الماضية، خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، التي غيرت الكثير من أشكال الحياة، وعلى رأسها التعليم وأساليبه.وأشار إلى أهمية إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات، وأسس اختيار رؤساء الجامعات، والآليات المعتمدة في الترقيات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية إيجاد آلية لتقييم ومساءلة رؤساء الجامعات، لضمان كفاءة القيادات الأكاديمية، وضرورة إعادة النظر في سياسات وأسس القبول.ودعا العين عويس إلى التوجه نحو استحداث تخصصات تكنولوجية وتقنية حديثة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع أهمية توفير البنى التحتية المناسبة لذلك، إضافة إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة لتدريس تلك التخصصات.وردًا على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، تحدث الوزير أبو قديس عن دور رؤساء مجالس الأمناء وتعيين رؤساء الجامعات ضمن نظام خاص من خلال معايير تحكمه، مبينًا أن هناك نظامًا لتقييم ومساءلة القيادات الأكاديمية في الجامعات الرسمية، ويكون مبنيًا على تقييم مجالس الأمناء، لرؤساء الجامعات.