الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 24-12-2020 08:15 م

توضيح حول عودة المدارس والغاء حظر الجمعة بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكد مدير المركز الوطني للأوبئة الدكتور فراس الهواري على ضرورة أن يكون التحوّل وتخفيف الإجراءات لا يؤدي إلى خروج الأزمة عن السيطرة، "نريد أن نتمهل في الإجراءات فالأزمة يقودها العلم وليس العاطفة، والخطأ يؤخرنا 4 شهور، الأزمة بدأت في شهر 8 ونتحدث عن انفراج في شهر 12"، مشيرا إلى أنّ دراسة التدرّج في الانفتاح أفضل من خسارة 4 أشهر. 
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وأكد الهواري أن هناك عملية مراقبة بشكل دقيق للقادمين بشكل عام ومن بريطانيا بشكل خاص، بهدف التعرف إذا ما كانوا يحملون السلالة أو الفيروس المتحور، مؤكدا أن إجراء فحصين للقادمين سيحمينا بشكل كبير، خاصة أن بينهما 3 أيام، ما يعني ألا تتجاوز فرصة انتشار المرض عبرهم 5%.

وحول عودة الطلبة إلى المدارس، أكد الهواري على ضرورة أن تشترط فيها؛ البدء بالفئات الأقل قدرة على نشر العدوى وخاصة من تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وبنظام التناوب في الأيام، وتقسيم الصفوف، واختيار المعلمين الشباب الذين يقلون عن 50 عاما، وأن تجري الكوادر الطبية فحوصات عشوائية.

 




 

 


 

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