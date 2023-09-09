توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

الوكيل الاخباري - أكدت أمانة عمان الكبرى، أنها تعمل يوميا على قدم وساق في تجهيز البنية التحتية لشوارع العاصمة.



وقال المدير التنفيذي لعمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري ، اليوم السبت، إن أعمال تخطيط الشوارع كممرات المشاة، هي إجراء روتيني يومي.



وأضاف أن كوادر الأمانة تجري دوريا صيانة لجسور المشاة كي تخدم مستخدميها من المواطنين.



وحول إمكانية استخدام الشاشات المنتشرة في شوارع العاصمة في بث رسائل توعوية للمواطنين لتعريفهم بمواد قانون السير لتلافي الوقوع في المخالفة، أوضح أن هناك رسائل إرشادية تبث عبر تلك الشاشات وفق الحاجة، مشيرا إلى أنه من الممكن بالتوافق مع مديرية الأمن العام بث رسائل جديدة ذات صلة بقانون السير الجديد، إضافة إلى تعزيز انسيابية السير على الطرقات بما يخدم الوطن والمواطن.

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