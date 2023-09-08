هدم 8 عمارات قديمة في منطقة جبل الجوفة من أصل 29

الوكيل الإخباري - ما تزال أمانة عمّان الكبرى مستمرة بهدم عدد من العمارات في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان، حيث أنهت هدم 8 عمارات من أصل 29 عمارة قديمة.

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وتأتي عملية العدم ضمن خطط أمانة عمّان لإخلاء المنطقة من المباني القديمة، وبناء على تقارير لجان السلامة العامة في أمانة عمّان، حيث تعتبرها "غير صالحة للسكن وتشكل خطورة على سكان المنطقة وقاطني العمارات".



وتستمر الأمانة في هدم أي عمارة أو منزل "قديم أو آيل للسقوط"، حيث إنّ الأمانة ستقوم بتطوير المنطقة التي يتم هدم العمارات فيها وتحويلها لحدائق ومواقف سيارات.

ومن مبررات الهدم أن بعض الأبنية مقامة على أساس غير هندسي وهناك مناهل وحفر امتصاصية وحفريات؛ بالإضافة إلى أن حركة التربة في المنطقة باتجاه منحدر منطقة الجوفة.

المملكة