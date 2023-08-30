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الأربعاء، 30-08-2023 03:42 م

بني مصطفى تفتتح العام الدراسي الجديد لمركز الأمل للتربية الخاصة في سحاب

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الوكيل الإخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، حفل اتحاد الجمعيات الخيرية، لمحافظة العاصمة، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد لمركز الامل للتربية الخاصة في لواء سحاب.

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واشادت بني مصطفى في كلمة لها خلال الحفل، بالتشاركية والجهود التاريخية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتأسيس مراكز الأمل للتربية الخاصة في كافة انحاء المملكة، حيث ساهمت التشاركية في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والنشاطات والفعاليات، ما ساهم بدفع عملية التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة، بما انعكس بشكل إيجابي على الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة وإدماجهم في المجتمع من خلال برامج التدريب والتأهيل والتشغيل.


وأشارت إلى أنه مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والوطنية الشريكة وخاصة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية ذات العلاقة، على تنفيذ الخطة الوطنية لبدائل الإيواء من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص التدريب والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل، وتوفير المعدات الطبية من أسرة وعربات متحركة ومعينات حركية وبصرية وسمعية، وتنفيذ البرامج والخدمات المساندة والإشراف عليها ومتابعتها، والسعي للوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة الى العيش المستقل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.


ولفتت إلى أنه يوجد لدى الوزارة 27 مركزًا نهاريًا دامج لتقديم خدمات بدائل الإيواء و17 وحدة للتدخلات المبكرة، مشيرًة إلى أن العمل جار على استحداث الكثير من المراكز النهارية الدامجة ووحدات التدخل المبكر في كافة أرجاء الوطن الكبير.

 




 

 


 

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