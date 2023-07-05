توضيح من التربية بشأن امتحان اللغة العربية للتوجيهي

الوكيل الاخباري - يتقدم 147211 طالبًا وطالبة الخميس، لامتحان اللغة العربية، لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023، وفقا لوزارة التربية والتعليم.



وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم بواقع 56941 للفرع العلمي، و72926 للفرع الأدبي، و132 للفرع الشرعي، و5595 للفرع الصناعي، و7057 لفرع الاقتصاد المنزلي، و3155 للفرع الزراعي، و1405 للفرع الفندقي.



ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة لكل مديرية، فيما يشرف على مراقبة الامتحان ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة.

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وسيتقدم الطلبة في ثاني جلسات الامتحان، التي تنتهي في 25 تموز الحالي.