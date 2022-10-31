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الإثنين، 31-10-2022 10:49 ص

توضيح من التربية بشأن صرف رواتب 500 حارس مدرسة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم عبد الله الزعبي صرف رواتب الحراس فور تسليمهم الأوراق المطلوبة للحصول على أرقام وزارية.اضافة اعلان


وقال الزعبي لـ "الوكيل الإخباري" إن تأخر صرف رواتب حراس وزارة التربية ناتج عن تأخر الحراس بتسليم الفحص الطبي وعدم المحكومية وأوراق ثبوتية للمديريات التي يتبعون لها.

وأشار إلى أن صرف الرواتب يحتاج إلى أسبوعين بعد تسلم المديريات الاوراق المطلوبة منهم.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من عدم تسلم 500 حارس في وزارة التربية لرواتبهم منذ تعيينهم قبل شهرين.

 




 

 


 

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