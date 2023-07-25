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الثلاثاء، 25-07-2023 02:46 م

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

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الوكيل الإخباري -  بلغ مجموع المخالفات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم لغاية لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" حتى الأحد، 698 مخالفة تراوحت عقوباتها بين حرمان مبحث وحرمان دورة وحرمان دورتين، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.

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وأضاف كنانة عقب اختتام الدورة الحالية من امتحان الثانوية العامة، أن الوزارة لاحظت "طريقة مستحدثة يستخدمها المخالفين، وهي الشرائح الإلكترونية التي تستخدم بدلا من الهاتف وتكون مربوطة بسماعات وهي من وسائل الغش".
وأوضح أن الوزارة رصدت 564 مخالفة استخدام وحيازة الهاتف الخلوي وأي جهاز إلكتروني.


كنانة، بين أن امتحانات الثانوية العامة "سارت في جميع الأيام سيرا حسنا وجميع التقارير التي جاءت من فرق الوزارة التي تشرف على عقد الامتحان ومراقبته أكدت أن جميع المشتركين في جميع المراكز الامتحانية قدموا الامتحان في أجواء مريحة ولم يصلنا أي تحديات تذكر أعاقت سير الامتحان".

 




 

 


 

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