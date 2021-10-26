توضيح من وزارة الإدارة المحلية حول موكب الوزير

الوكيل الاخباري– قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية حول الفيديو المتداول لموكب الوزير أثناء جولته في إربد ، ان سيارتان فقط كانتا للوزارة.



وأشار إلى أن المركبات الأخرى تعود للمحافظ ورؤساء بلديات ولرئيس مجلس الخدمات المشتركة ولإعلاميين، بالاضافة إلى مركبات تعود لمواطنين كانوا قد طلبوا من الوزير النظر في قضاياهم، حيث طالبهم كريشان بمرافقته في الجولة إلى حين الوصول إلى مناطقهم والاطلاع على مشاكلهم.



وتأتي هذه الجولات للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وقضاياهم، والعمل على معالجتها وحلّها ما أمكن في الميدان، هذا إضافة إلى التأكيد المتواصل على أهمية مواصلة خِطط وبرامج النظافة والتجميل في مناطق البلديات والغابات والأماكن الأثرية والسياحية والمتنزهات العامة والشوارع الرئيسة ضمن حملة (بسواعدنا) التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

اضافة اعلان