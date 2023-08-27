توضيح هام للمواطنين بشأن تحويل عدادات الكهرباء الخاصة بهم لذكية

الوكيل الاخباري - قال تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال النصف الأول من العام الحالي، إنه جرى تركيب 624 ألف عداد كهرباء ذكي بنسبة 25.5% من العدد الكلي البالغ 2445634 مشتركا على شبكات التوزيع.

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وأشار التقرير إلى الانتهاء من مراجعة بنود قانون الكهرباء، وإعداد مسودة لقانون الكهرباء العام وعرضها على الشركاء خلال اجتماع لجنة الشراكة مع القطاع الخاص ويجري حاليا استقبال أي ملاحظات من قبلهم على المسودة.

وكان قد أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية بحلول عام 2025.



وبخصوص برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي، وقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اتفاقيات تعاون مع 3 بنوك و 19 جمعية من جمعيات المجتمع المدني.



ولفت التقرير إلى أن الإنجاز التراكمي على النحو التالي: عدد المواطنين المستعلمين عن شمولهم المبدئي في البرنامج 3103 مستعلمين حتى الآن، وعدد المواطنين المستفيدين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج 2123 مستفيدا.

