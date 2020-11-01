توضيــح من وزير التنمية للوكيــل بشأن دعم الخبز

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطتها حيال الأسر العفيفة ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، بسبب فيروس كورونا.

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وأشار المفلح ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، بشأن دعم الخبز ، إلى أن 95% من المستحقين، تم تسليمهم الدعم ، بعد استيفائهم للشروط الخاصة لتقديم الدعم .

وبيّن ، أن هنالك ما يقارب (7000) أسرة لم تحصل على الدعم ، لأسباب عدة ، منها وجود أكثر من محفظة بنكية للعائلة ، عدا عن أسباب تقنيّــة موضحا أنه سيتم دراسة أوضاع تلك الأسر ، وفق آلية معينة ، بحسب الشروط المعلن عنها، من منطلق التيسير عليها .

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