توفر فرص تشغيل مؤقتة في مديرية آثار المفرق

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية آثار المفرق عن توفر فرص تشغيل على حساب المشاريع المؤقتة في المديرية لحملة الشهادات الجامعية في تخصص الآثار والهندسة المعمارية والمساحة، وفقاً لبيان المديرية .



وقالت المديرية، إن فرص العمل المؤقتة تشمل حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الآثار وهندسة مدنية وهندسة معمارية وهندسة مساحة ومدخل بيانات وفني ترميم وصيانة وفني فسيفساء.



وأوضحت المديرية، أنه يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام في مقر مديرية آثار المفرق في موقع الفدين الاثري، وأن العمل سيكون في مجال استدامة الصيانة والترميم والحفاظ على الآثار في المواقع الأثرية، مشيرة إلى أنه سيتم إنهاء المشاريع حال انتهاء المخصصات المالية أو انتهاء المشروع .

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