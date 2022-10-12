توقعات بإنتاج 54 ألف طن من الزيتون في المفرق

الوكيل الإخباري - توقعت مديرة زراعة محافظة المفرق ابتهال الخريشا أن يبلغ إنتاج الزيتون في المحافظة 54 ألف طن سيخصص منها 40 ألف طن للزيت في حين سيخصص باقي الكمية للكبيس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضا أن تبلغ كمية الزيت 6480 طن.

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وقالت الخريشا أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ نحو 114 ألف دونم منها 53 ألف دونم بعلي، موزعة على الألوية الأربعة في المحافظة، مؤكدة بأن الموسم الحالي يعتبر أفضل من السابق بنسب بسيطة.



وبينت الخريشا أن اللجان المختصة في مديرية زراعة المفرق والمديريات التابعة لها قامت بالكشف على معاصر الزيتون للتأكد من مدى جاهزيتها لموسم عصر الزيتون، والتي يبلغ عددها 13 معصرة مرخصة، معتبرة عدد المعاصر مناسب مع حجم إنتاج الزيتون في المحافظة.



