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الثلاثاء، 21-03-2023 05:34 م

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية إدامة للطاقة والمياه، بالتعاون مع دار الهندسة للاستشارات، حوارية بعنوان: “المدينة الجديدة: حل مستدام أم عبء مالي” خلال فعالية إفطار الطاقة التي تنظمه الجمعية.

وعرضت دار الهندسة للاستشارات قصص نجاح لمدن جديدة في دول أخرى مجاورة وما عادت به من منافع، ولمخطط المدينة الأردنية الجديدة المستدام والخطة المتوقعة منها لتحقيق ودعم الحلول المستدامة التي نصّت عليها خطة التحديث الاقتصادي من نواحي عديدة كالطاقة والمياه والنقل.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء “يتوقع أن تكون المدينة الجديدة واحدة ضمن أعلى 40 مدينة في المؤشر العالمي للاستدامة، تدعم مؤشرات الأداء في مجالات عديدة منها الطاقة بتغطية الأحمال الكهربائية للمدينة بنسبة 50 بالمئة باستخدام الطاقة المتجددة”.

وتوقع أن تكون المدينة الجديدة مشجعة للممارسات الصحية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، حيث توفر لساكنيها الخدمات الأساسية في مساحات قد لا تتجاوز الـ15 دقيقة مشياً على الأقدام.

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