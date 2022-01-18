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توقع بارتفاع أعداد الإصابة بكورونا خلال الأسابيع المقبلة

الثلاثاء، 18-01-2022 09:26 م

توقع بارتفاع أعداد الإصابة بكورونا خلال الأسابيع المقبلة

كورونا 6


الوكيل الاخباري - توقّع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الثلاثاء، ارتفاعا مطّردا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البلبيسي، عبر قناة المملكة، إن أعداد الإصابة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 30% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وأوضح أن الأردن سجل نحو 12600 إصابة خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، ونحو 19 ألف إصابة خلال الأسبوع الثاني.

وتابع “المؤشرات تدلّ على ارتفاع مستمر، خلال 4 أيام من الأسبوع الحالي سجلت 16 ألف إصابة، إذا استمر الوضع كما هو سنسجل أكثر من 22 ألف إصابة في أسبوع”.

لكنه لفت النظر إلى انخفاض أعداد الدخول إلى المستشفيات.

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