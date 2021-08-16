توقف ضخ المياه عن مناطق بالمملكة - اسماء



الوكيل الاخباري -

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أعلنت شركة مياه اليرموك، اليوم الاثنين، عن ايقاف الضخ من جميع آبار العاقب نتيجة اعتداء على الخط الناقل لهذه الآبار، بحسب مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني.وأكد أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخط بأسرع وقت ممكن لإعادة تشغيل الآبار وتشغيل محطة الزعتري واستئناف التزويد المائي كالمعتاد .ففي جرش سوف تتأثر مناطق: سوف، ودير الليات، وريمون، وساكب، وكفر خل، ونجده، والحسينيات، وطريق جرش عجلون لغاية المحكمة.وفي المفرق ستتأثر مناطق: بويضة العليمات، والصهاه، والخناصري، وحوشا، والدقمسة، والمنيفة، والقدم، وخنيزير، وحي الكويتية في مدينة المفرق، والمستشفيات، وايدون بني حسن، واسكان التطوير الحضري، ومنطقة السوق، وحي الضباط.وفي إربد ستتأثر منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي في لواء بني عبيد بمحافظة اربد، ومناطق: جحفية، وحوفا المزار، وزوبيا في لواء المزار الشمالي بالإضافة إلى منطقة هام غرب اربد