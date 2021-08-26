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الخميس، 26-08-2021 04:39 م

توقيع مذكرتي تعاون في مجال رفع الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة

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 الوكيل الاخباري - وقع صندوق حماية البيئة التابع لوزارة البيئة، اليوم الخميس، مذكرتي تعاون مع جمعيتي مكافحة التصحر وتنمية البادية، والجمعية الخضراء لحماية الطبيعة والبيئة، وذلك ضمن دورة مشاريع (2021 - لرفع الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إبرام هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير البيئة نبيل مصاروة ورئيسا الجمعيتين، يهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك ما بين الوزارة والجمعيات البيئية كونها شريكاً استراتيجياً في عملية الإعداد والتنفيذ للمشاريع التنموية البيئية كافة .

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