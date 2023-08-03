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الخميس، 03-08-2023 10:45 ص

توقيف خريج جامعي ووالده وضبط شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء

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الوكيل الإخباري - أكد مدير شرطة البلقاء العميد جمعة الحمايدة، أنه تم ضبط عدد من مطلقي العيارات النارية في عدد من الأفراح وحفلات التخرج.

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وقال العميد الحمايدة لإذاعة الأمن العام الخميس، إن تم توجيه المجموعات المختصة إلى موقع احد حفلات التخرج التي وقع فيها اطلاق للعيارات النارية، حيث تم توقيف الخريج ووالده، وتم إلقاء القبض على شخصين اطلقا العيارات النارية في الحفل وكما ضبط الأسلحة المستخدمة حيث تم توقيفهما من قبل الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .


وأوضح مدير شرطة البلقاء أن أفراد الشرطة المجتمعية زاروا القائمين على الحفل وتم توعيتهم بضرورة عدم اطلاق العيارات النارية والالتزام بسلامة الحضور وافراد المجتمع، إلا أنه ورغم التوعية والتنبيه شهد ذلك الحفل إطلاق للعيارات النارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد رصد الاحتفال وانتهائه .


وأشار الى أن هناك برامج توعوية وزيارات ميدانية للمنتديات والتجمعات لتعزيز دعوات الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الناس الآمنين، مشيدا بأداء الشرطة المجتمعية وما لها من دور بارز في توعية الطلبة والأهالي بسلبيات هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع.

 




 

 


 

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