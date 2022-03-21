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الإثنين، 21-03-2022 04:06 م

توقيف شخصين أطلقا عيارات نارية في مقار انتخابية بالمفرق والكرك

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى التحقيق في بلاغين و معلومات وردت حول قيام اشخاص باطلاق عيارات نارية في مقرين انتخابيين في محافظتي المفرق والكرك .

وأكد الناطق الإعلامي انه جرى ومن خلال التحقيقات في البلاغين وجمع المعلومات حول الشخصين مطلقي النار جرى تحديدهما وإلقاء القبض عليهما وضبط سلاحين ناريين بحوزتهما وجرت احالتهما للقضاء ومن ثم للحاكمين الإداريين و اللذين قررا توقيفهما داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بعد ربطهما بالكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكرارهما لمثل تلك التصرفات القاتلة و المهددة لسلامة المجتمع.

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