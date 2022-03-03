حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام عن حالة الطرق في المملكة حتى الساعة (٣) مساء اليوم.



وبينت ان جميع الطرق في المملكة سالكة باستثناء الطرق التالية :



*منطقة الأبيض في محافظة الكرك مغلقة والرؤيا شبة معدومة بسبب الغبار الكثيف.

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*منطقة حدود العمري مغلقة بسبب الغبار الكثيف ومدى الرؤيا معدومة

*منطقة الكرامة مغلقة بسبب الغبار الكثيف ومدى الرؤيا معدومة

*الطريق الصحراوي غبار كثيف ومدى الرؤيا 15 متر



*منطقة الجفر بإتجاه الأزرق غبار كثيف ومدى الرؤيا 10متر



*منطقة البشرية الصفاوي في محافظة المفرق غبار كثيف ومدى الرؤيا 10متر



كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الامن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.

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