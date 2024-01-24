ثقافة مأدبا تعد خطة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

الوكيل الإخباري - أعدت مديرية ثقافة محافظة مأدبا خطتها السنوية لعام 2024 التي تبرز إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في الشأن الثقافي، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وقال مدير المديرية محمد الرواحنة إن خطة المديرية تتميز هذا العام بأنها تتضمن فعاليات ثقافية تبرز دور وإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في الشأن الثقافي في محافظة مأدبا.



وتتضمن الفعاليات بحسب الرواحنة، إقامة معرض صور لجلالة الملك ومحاضرات وندوات تبرز إنجازات جلالته خلال 25 عاما، بالإضافة إلى إطلاق مسار ثقافي تراثي احتفالا باليوبيل الفضي الذي يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفعاليات شعرية ومهرجانات تراثية للصناعات الحرفية والثقافية.



وبين الرواحنة أنه احتفالا بهذه المناسبة الوطنية سيتم إطلاق مبادرة "مكتبة في كل مكان انتظار" في مأدبا تحتوي على إصدارات وزارة الثقافة، وإطلاق الرصيف الثقافي الذي يتضمن توزيع كتب مجانية للتشجيع على القراءة وأهمية اقتناء الكتاب.