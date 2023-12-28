أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في مأدبا

الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة مأدبا.

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واطلع الجبور، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية، الدكتور ياسين هليل، ومدير شباب مأدبا، نايف أبو رمان، على مركز شباب جرينة النموذجي، ومركز شابات مأدبا، والتقى بالعاملين في مديرية الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها.



وأكد أن الوزارة تمضي نحو أتمتة خدماتها في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتطوير المراكز الشبابية كافة، من برامج تدريبية وبُنى تحتية وتمكين العاملين والشباب.



وفي مركز شباب مأدبا، أوعز الجبور بتجهيز قاعة الحاسوب وإجراء أعمال دهان المركز وصيانته.



كما شملت الزيارة مراكز شباب وشابات لب ومليح، والتقى الجبور خلالها محافظ مأدبا نايف الهدايات، وبحثا خلال اللقاء آليات النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.



واختتمت الزيارة بمدينة الأمير هاشم للشباب، حيث جال الجبور ومدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة في صالة الألعاب الرياضية والملاعب والنادي الصحي، واستمع إلى خططها المستقبلية وتجهيز مبنى النزل السياحي وأبرز الخدمات التي تقدمها لشباب وشابات المحافظة والمجتمع المحلي.