السفير أبو رمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس التونسي

الوكيل الإخباري - قدم السفير عبدالله أبو رمان، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، خلال مراسم جرت في قصر قرطاج في العاصمة تونس.

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ونقل السفير أبو رمان تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.



من جهته، طلب الرئيس سعيد نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أبدى اهتمام الحكومة التونسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار ومستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية.