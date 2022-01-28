جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

الوكيل الإخباري - أعلنت عدة جامعات أردنية تأجيل امتحاناتها النهائية ليوم غد السبت بسبب الظروف الجوية السائدة.

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وقرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تأجيل الامتحانات النهائية المقرر عقدها يوم غد السبت، نظرا للأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة.



وقالت الجامعة إنه سيتم الاعلان عن جدول مواعيد الامتحانات الجديدة لاحقا من خلال موقع وحدة القبول والتسجيل.

من جهته قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر نواف المعايطة، تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقرر عقدها يوم غد السبت 29/ 1 /2022، إلى يوم الأربعاء 2 /2/ 2022، وتأخير دوام يوم الأحد 30/ 1/ 2022 لغاية الساعة العاشرة صباحا حفاظا على سلامة الموظفين بخلاف من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

بدوره قرر رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا تأجيل جميع الامتحانات التي ستعقد يوم غد السبت إلى يوم الأربعاء الموافق 9/ 2/ 2022 وبنفس المواعيد المحددة مسبقا.

ويأتي هذا القرار في ضوء الأحوال الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة.

وقرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور محمد علي الخلايلة تأجيل كافة الامتحانات في الجامعة المقرر عقدها يوم غد السبت، وذلك نظرا للحالة الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة.



وقرر الخلايلة، تأجيل الجلستين الأولى (8:00-8:40 ) والثانية (8:50-9:30 ) صباحا ليوم بعد غد الأحد إلى اشعار آخر سيتم تحديده لاحقا.



وأوضح أن الجامعة ستحدد برنامجا تعويضيا للامتحانات النهائية، التي تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية على نظام التسجيل الذاتي والخدمات الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.

وقرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأجيل كافة الامتحانات المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٩/١/٢٠٢٢ الى موعد آخر يحدد لاحقا وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة طلبة الجامعة.

وقررت الجامعة الأميركية في مأدبا، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، وبنفس المواعيد المقررة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور مأمون عكروش في بيان صحفي صادر عن الجامعة اليوم الجمعة، إن القرار جاء نظرا للحالة الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

بدوره قرر رئيس جامعة الزيتونة الأردنية محمد المجالي عقد الامتحانات النهائية للطلبة التي تم تأجيلها الخميس، بسبب الحالة الجوية السائدة، إلى الأحد الموافق 6 شباط المقبل وبنفس المواعيد.



وكذلك، قررت جامعة مؤتة تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها السبت إلى يوم السبت الموافق 5 شباط المقبل بالمواعيد نفسها المعلنة سابقا، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة، وحرصا على سلامة الطلبة.



