الأربعاء 17-02-2021
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الأربعاء، 17-02-2021 03:39 م

جامعات تقرر تعليق الدوام الخميس - اسماء

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الوكيل الاخباري – قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، تعليق دوام الجامعة غدا الخميس في حرم الجامعة، واستمرار عمل الجامعة عن بعد نظرا للظروف الجوية السائدة، وحرصا على سلامة العاملين والطلبة، مع ترتيب أية امتحانات كانت مقررة غدا من خلال الكليات المعنية.
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كما قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة تعليق الدوام الرسمي في الجامعة اليوم الأربعاء 17/2/2021 أعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا نظرا للظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

واستثنى القرار الموظفين والعاملين في مختلف الوحدات والدوائر في الجامعة التي تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم تعليق دوام الجامعة غداً الخميس.

وقال الدكتور العتوم في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن التعليم الإلكتروني والقبول والتسجيل والمالية مستمر عن بعد لديمومة العمل، وتقديم جميع الخدمات الضرورية للطلبة، نظراً للظروف الجوية السائدة في المملكة.

 




 

 


 

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