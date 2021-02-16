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الثلاثاء، 16-02-2021 09:46 ص

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق بإسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري آلية اصدار قرار تعليق الدراسة في المدارس نظراً للظروف الجوية التي من المتوقع ان تؤثر على المملكة في اليومين القادمين حيث من المتوقع تساقط الثلوج على مناطق واسعة في المملكة وفق الارصاد الجوية .

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وقال القرعان ان مدراء مديريات التربية سيعلنون عن تعليق الدراسة بالتنسيق المباشر مع الحاكم الاداري في المحافظة وبالتواصل مع الارصاد الجوية لمعرفة اخر تفاصيل الحالة الجوية .

 

واكد القرعان ان قرارات تعليق الدراسة والتحول للدراسة عن بُعد سيكون قبل الساعة السابعة مساء ولن تصدر قرارات بعد السابعة مساء الا في حالات استثنائية في حال تطور جديد على الحالة الجوية . 


 




 

 


 

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