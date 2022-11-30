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الأربعاء، 30-11-2022 01:04 م

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

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الوكيل الاخباري- حذر عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت الدكتور صايل السرحان، اليوم الأربعاء، مما أسماها فئة قليلة قد تميل الى ممارسة العنف والتعدي على زملائهم أو ممتلكات الجامعة، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون رادعة وتصل إلى حد الفصل من الجامعة.اضافة اعلان


وتابع السرحان في حديثه لطلبة الجامعة بأنهم موضع الإهتمام والرعاية، وأنهم كجامعة يسعون لخدمتهم وتوفير الرعاية لهم بأقصى مايتوفر من إمكانات في عمادة شؤون الطلبة والجامعة.

ودعا الطلبة للمشاركة في كل الأنشطة اللامنهجية لصقل مهاراتهم واطلاق طاقاتهم وابداعاتهم.

 




 

 


 

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