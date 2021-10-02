جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تخرج طلبة الفوج الـــ 27

الوكيل الاخباري - رعت الأميرة سميةُ بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مراسم تسليم شهادات التخرج إلى طلبة الفوج السابع والعشرين 2020-2021.



واستمرت فعاليات التخريج، التي جرت في ساحة الوفاء في الحرم الجامعي، أربعة أيام متتالية، مع مراعاة لأعلى شروط السلامة الصحية المعتمدة. وجرت المراسم، التي حضرها رئيس الجامعة ومجلس العمداء وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية والإداريين، بشكل استثنائي، ودخل الطلبة إلى ساحة التخريج فرادى متباعدين، ورافق كلَّ منهم واحد من ذويهم، واستلم الشهادة، وغادر دون تجمع أو تقارب.

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