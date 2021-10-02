السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

ماهو الفريق بين العفوين العام والخاص؟

الجزائر تستدعي سفيرها من باريس للتشاور

إعطاء نحو 600 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا خلال شهر أيلول

الخصاونة يشير لمحاولة استدعاء تجربة العاصمة الإدارية المصرية للاردن

التعليم العالي : منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات

التربية: نسبة إصابات كورونا لم تتجاوز 4 .0 بالمئة منذ بدء العام الدراسي

التربية : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

121 وفاة و30301 إصابة جديدة بـ كورونا في بريطانيا

السبت، 02-10-2021 06:30 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تخرج طلبة الفوج الـــ 27

2


الوكيل الاخباري - رعت الأميرة سميةُ بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مراسم تسليم شهادات التخرج إلى طلبة الفوج السابع والعشرين 2020-2021.

واستمرت فعاليات التخريج، التي جرت في ساحة الوفاء في الحرم الجامعي، أربعة أيام متتالية، مع مراعاة لأعلى شروط السلامة الصحية المعتمدة. وجرت المراسم، التي حضرها رئيس الجامعة ومجلس العمداء وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية والإداريين، بشكل استثنائي، ودخل الطلبة إلى ساحة التخريج فرادى متباعدين، ورافق كلَّ منهم واحد من ذويهم، واستلم الشهادة، وغادر دون تجمع أو تقارب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021301180546818228

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

f

ماهو الفريق بين العفوين العام والخاص؟

وزارة الصحة

إعطاء نحو 600 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا خلال شهر أيلول

الخصاونة لوغو

الخصاونة يشير لمحاولة استدعاء تجربة العاصمة الإدارية المصرية للاردن

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي : منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات