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السبت، 27-04-2024 01:54 م

السينما تشهد عودة نيللي كريم ومنة شلبي

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الوكيل الإخباري - تشارك الفنانة منة شلبي بأكثر من عمل سينمائي خلال عام 2024، إذ انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "الهوى سلطان" مع الفنان أحمد داود، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتقدم منة شلبي خلاله شخصية موظفة في إحدى المصالح الحكومية.

وتصور النجمة أيضاً فيلم "فرقة الموت"، مع النجم أحمد عز، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، آسر ياسين، عصام عمر،  بيومي فؤاد، وعدد من الفنانين، والفيلم من تـأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

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وعلى غرار شلبي، تعود الفنانة نيللي كريم للسينما في فيلم "هابي بيرث داي"  الذي قاربت على الانتهاء من تصويره، حيث يجمعها الفيلم بالفنان شريف سلامة والفنانة حنان مطاوع وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويناقش قضية عمالة الأطفال في إطار إجتماعي تشويقي.

 

وفي سياق متصل تشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "السرب" المقرر طرحه في جميع دور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو (أيار)، حيث روجت نيللي للعمل عبر حسابها على  "انستغرام" وعلقت: "انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم السرب، يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

 

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