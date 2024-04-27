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السبت، 27-04-2024 01:54 م

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

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الوكيل الاخباري- حصد فرسان فريق الأمن العام لالتقاط الأوتاد نتائج مميزة في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد ، والتي اقيمت منافساتها في جمهورية مصر العربية ، وبمشاركة (60) فارسا يمثلون (10) دول .اضافة اعلان


 وظفر نشامى الأمن العام بالمركز الثاني بالمجموع العام للبطولة خلف المتصدر الفريق المصري ، وعلى الصعيد الفردي جاء الفارس أدحيم الفاعوري في المرتبة الثالثة للمجموع العام للفرسان . 

وجاء تتويج فريق الأمن العام والمكون من الفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، احمد السرحان ، عمر المشاقبة ، أدحيم الفاعوري) بالمركز الثاني عقب حصده ذهبية الفرق في فعالية الرمح ، كما احتصل الفريق على فضية فعالية السيف ، وفضية فعالية المعلقات تتابع ، وأحرز الفارس أدحيم الفاعوري فضية فعالية الرمح فردي . 

ويعتبر فريق الأمن العام لالتقاط الاوتاد الفريق الوحيد الذى يمثل المملكة الاردنية الهاشمية في هذه الرياضة .

وشاركت مديرية الامن العام بالبطولة بوفد ترأسه المقدم محمد الجازي وضم في عضويته مدرب الفريق النقيب جهاد العقرباوي والفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، احمد السرحان ، عمر المشاقبة ، ادحيم حسين) .

 




 

 


 

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