فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

الوكيل الاخباري-

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حصد فرسان فريق الأمن العام لالتقاط الأوتاد نتائج مميزة في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد ، والتي اقيمت منافساتها في جمهورية مصر العربية ، وبمشاركة (60) فارسا يمثلون (10) دول .وظفر نشامى الأمن العام بالمركز الثاني بالمجموع العام للبطولة خلف المتصدر الفريق المصري ، وعلى الصعيد الفردي جاء الفارس أدحيم الفاعوري في المرتبة الثالثة للمجموع العام للفرسان .وجاء تتويج فريق الأمن العام والمكون من الفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، احمد السرحان ، عمر المشاقبة ، أدحيم الفاعوري) بالمركز الثاني عقب حصده ذهبية الفرق في فعالية الرمح ، كما احتصل الفريق على فضية فعالية السيف ، وفضية فعالية المعلقات تتابع ، وأحرز الفارس أدحيم الفاعوري فضية فعالية الرمح فردي .ويعتبر فريق الأمن العام لالتقاط الاوتاد الفريق الوحيد الذى يمثل المملكة الاردنية الهاشمية في هذه الرياضة .وشاركت مديرية الامن العام بالبطولة بوفد ترأسه المقدم محمد الجازي وضم في عضويته مدرب الفريق النقيب جهاد العقرباوي والفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، احمد السرحان ، عمر المشاقبة ، ادحيم حسين) .