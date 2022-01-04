الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 01:28 م

جامعة الحسين بن طلال تكشف عن نتائج التحقيق بوفاة الطالبة سلسبيل

الحسيننن


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة


نفذ عدد من طلبة جامعة الحسين بن طلال وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما اعتبروه تقصير في حادثة وفاة الطالبة سلسبيل أبو شوك .

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وعبر نحو 300 طالب وطالبة من جامعة الحسين بن طلال في معان عن احتجاجهم ايضاً على قوانين السكن الداخلي للطالبات ، مطالبين بتعديلها لتكون أكثر مرونة ولتحسين مستوى الخدمات فيه .


وقالت إحدى الطالبات المشاركات بالوفقة لـ " الوكيل الإخباري" إن الطلبة مستمرون بالاحتجاجات أمام رئاسة الجامعة "للمطالبة بحق سلسبيل" على حد وصفها والتي توفاها الله بعد أن تعرضت لوعكة صحية في داخل سكن الجامعة.


من جهته أوضح رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة في تصريح لـ" الوكيل الاخباري" أن نتائج اللجنة التي شُكلت للتحقيق بحيثيات وفاة سلسبيل خلصت إلى أنه تم التعامل مع الحالة الصحية للطالبة بشكل فوري وعاجل من قبل مشرفات السكن.


وحول مطالب الطالبات بتغيير آلية ونظام السكن قال الخرابشة أن السكن الجامعي يخضع لقوانين وأسس يجب تطبيقها على كافة طالبات السكن، مشيراً إلى أن السكنات الداخلية داخل الجامعات بشكل عام تخضع لأسس وتعليمات تختلف عن أماكن السكن الخاصة.


واشار الى ان عدد الطالبات في سكن جامعة الحسين بن طلال الداخلي يبلغ نحو 500 طالبة يتوزعن على 3 مساكن ، وان الخدمات المقدمة في السكنات خدمات جيدة وبأسعار منافسة .


 




 

 


 

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