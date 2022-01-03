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الإثنين، 03-01-2022 10:52 ص

جامعة الحسين بن طلال توضح ملابسات وفاة طالبة في السكن الجامعي

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الوكيل الإخباري - أوضحت جامعة الحسين بن طلال ملابسات وفاة طالبة في سكن جامعي داخل حرمها.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الاثنين، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه إنه وحسب مصدر طبي في مستشفى معان الحكومي قامت الطالبة بمراجعة مستشفى معان الحكومي في حدود الساعة السادسة مساء من يوم الأحد الموافق 2/1/2022، ، على اثر شكوى من الم في صدرها وضيق في تنفسها، وبعد الاجراءات الطبية من قبل الطبيب المناوب في مستشفى معان الحكومي واعطائها الأدوية المناسبة للتشخيص الطبي، قام الطبيب المناوب بإخراجها من المستشفى لعدم الحاجة الطبية الى بقائها في المستشفى حسب افادة الطبيب المختص.

وأضافت أن الطالبة عادت الى السكن الجامعي، وبعد ما يقارب الساعتين وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساء و اثناء تواجد الطالبة مع زميلاتها في السكن اغشي عليها، وتم إبلاغ مشرفات السكن بحالة الطالبة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فورا في مثل هذه الحالات واستدعاء أقرب سيارة تابعة للجامعة التي وصلت الى السكن الجامعي خلال 6 دقائق من التبليغ عن الحالة، دون انتظار سيارة الإسعاف.

وبينت الجامعة أنه تم نقل الطالبة الى مستشفى معان الحكومي والذي يبعد كيلو متر واحد فقط عن السكن، وعلى الفور تم ابلاغ الجهات المعنية في الجامعة، والجهات الأمنية التي حضرت الى المستشفى والسكن الجامعي وقامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وبعد ان قامت الجهات الطبية والقضائية المختصة بالكشف الاولي على جثة الطالبة فقد تبين عدم وجود أي كدمات أو اصابات في جسدها.

وأشارت إلى أن وبناء على أمر المدعي العام تم تحويل جثة الطالبة الى المركز الوطني للطب الشرعي بمستشفى البشير، للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وأكدت أن رئيس الجامعة ومنذ حدوث الحادثة مساء امس اصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجامعة للتحقيق وبيان جميع ملابسات الحادثة التي تعرضت لها الطالبة.

ودعت وسائل الإعلام والطلبة الأعزاء أخذ المعلومة من مصادرها وعدم الترويج لأي معلومات دون التحقق منها. 

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