حزن يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطالبة سلسبيل أبو شوك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



تصدر وسم #سلسبيل_ابو_شوك منصة تويتر اليوم الإثنين بعد وفاة الطالبة سلسبيل مساء أمس الأحد في جامعة الحسين بن طلال إثر وعكة صحية .

اضافة اعلان

وتداول النشطاء الحديث عن الطالبة سلسبيل بحسب رصد "الوكيل الإخباري" مشيرين أنها كانت تعاني من الآلام وتطالب بنقلها إلى المستشفى بسبب نقص الأوكسجين لديها إلا أن مشرفات السكن في الجامعة أهملوا مطالباتها، بحسب النشطاء.



وأضافوا أن سبب سوء حالتها الصحية ومن ثم وفاتها هو عدم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى وعدم تجاوب مشرفات السكن إلى ذلك.



وذكر النشطاء أن الطالبة سلسبيل كانت تمكث في إحدى سكنات جامعة الحسين بن طلال بعيدة عن أهلها من أجل طلب العلم.



وأكد مصدر أمني يوم أمس على إسعاف طالبة من جامعة الحسين الى مستشفى معان الحكومي إثر تعرضها لوعكة صحية داخل إحدى السكنات منوها أنها ما لبثت أن فارقت الحياة وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .