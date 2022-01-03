الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

المالية لـ الوكيل: لا تأخير على رواتب الشهر الحالي

الطاقة: خطة كفاءة الطاقة ليست بديل وهدفها الترشيد والتحسين

التربية تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات تكميلية التوجيهي

حزن يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطالبة سلسبيل أبو شوك

وفيات الإثنين 3-1-2022

الحكومة تُعد خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة

أسعار الذهب محليا

اصابتان بحادثي تدهور في عمّان والازرق

الصبيحي يوضح المقصود بشراء مدة الخدمة في الضمان

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره السعودي المستجدات الإقليمية

الإثنين، 03-01-2022 09:54 ص

حزن يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطالبة سلسبيل أبو شوك

جثه


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
 
تصدر وسم #سلسبيل_ابو_شوك منصة تويتر اليوم الإثنين بعد وفاة الطالبة سلسبيل مساء أمس الأحد في جامعة الحسين بن طلال إثر وعكة صحية .

اضافة اعلان

 

وتداول النشطاء الحديث عن الطالبة سلسبيل بحسب رصد "الوكيل الإخباري" مشيرين أنها كانت تعاني من الآلام وتطالب بنقلها إلى المستشفى بسبب نقص الأوكسجين لديها إلا أن مشرفات السكن في الجامعة أهملوا مطالباتها، بحسب النشطاء.

وأضافوا أن سبب سوء حالتها الصحية ومن ثم وفاتها هو عدم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى وعدم تجاوب مشرفات السكن إلى ذلك.

وذكر النشطاء أن الطالبة سلسبيل كانت تمكث في إحدى سكنات جامعة الحسين بن طلال بعيدة عن أهلها من أجل طلب العلم.

وأكد مصدر أمني يوم أمس على إسعاف طالبة من جامعة الحسين الى مستشفى معان الحكومي إثر تعرضها لوعكة صحية داخل إحدى السكنات منوها أنها ما لبثت أن فارقت الحياة وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1638094341942

انتهاء مهلة الفصل باعتراضات جداول الناخبين

0L5A0275

الطاقة: خطة كفاءة الطاقة ليست بديل وهدفها الترشيد والتحسين

المفرق

450 ألف دينار لبناء وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق

M63A8882

التربية تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات تكميلية التوجيهي

الباص السريع لوغو 4

الحكومة تُعد خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة

1220212891818361954204

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الاثنين - تفاصيل

أخبار متعلقة
تعبيرية

حجاوي: لهذه الأسباب زاد عدد وفيات كورونا

محكمة أمن الدوله لوغو

النطق بالحكم في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط اليوم