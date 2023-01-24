جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم منتخباتها الرياضية

الوكيل الاخباري - كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء طلبتها الفائزين في الدورة الرياضية الشتوية للجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم والريشة الطائرة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة اخيرا بمشاركة 21 جامعة أردنية.



وعبر رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم عن اعتزازه وأسرة الجامعة، بهذا الإنجاز المميز للطلبة الفائزين الذين يخطون قصص نجاحهم في مختلف المسابقات المحلية والخارجية مؤكدًا دعم الإدارة لطلبة الجامعة للمشاركة في الأنشطة والمسابقات المنهجية واللامنهجية لصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم.

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