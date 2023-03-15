جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الوكيل الإخباري-

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قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهري آذار الحالي ونيسان المقبل.وقال الدكتور العجلوني في بيان اليوم الاربعاء، إن وقف الاقتطاعات عن شهري اذار ونيسان يشمل اقتطاعات نادي العاملين مستردات الرواتب، ومستحقات التأمين الصحي، والقرض الحسن.وأضاف الدكتور العجلوني ان هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال الشهر المبارك، وعيد الفطر السعيد مشيرا الى ان عدد الموظفين المستفيدين من هذا القرار بلغ 1491 موظفا.وهنأ الدكتور العجلوني أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك متمنيا أن يعيده الله على الأردن وقيادته الهاشمية والأردنيين جميعا بالخير واليمن والبركات تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.