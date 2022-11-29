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الثلاثاء، 29-11-2022 03:32 م

جامعة جرش توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب

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الوكيل الاخباري- وقعت جامعة جرش، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب.

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وبموجب المذكرة، تكون جامعة جرش عضوا خبيرا في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، وتعمل على تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا للانضمام للاتحاد والتعرف على أهدافه ورؤيته ورسالته.


و أشار رئيس الجامعة، الدكتور يوسف أبو العدوس، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء سعيًا من الجامعة لتطوير آفاق التعاون العلمي والمعرفي والتدريبي، وتبادل الخبرات ووسائل التعليم والخطط والتقنيات للارتقاء بالعمل الأكاديمي والبحث العلمي والتعليم الإلكتروني، وتقديم المساعدات بمختلف المجالات مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب للنهوض بالأعمال المشتركة بينهما.


من جانبه، أكد الأمين العام للإتحاد الأستاذ أحمد كامل بكر، حرص الاتحاد على تطوير العلاقات الثقافية والنهوض العلمي، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات العلمية والفنية للنهوض بواقع البرامج الأكاديمية والتدريبية والمقررات الدراسية وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة في التعليم العالي.


وتناولت بنود الاتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم عقد المؤتمرات العلمية، والدورات التدريبية، لطلبة الجامعة خاصة طلاب العلم عامة، وعقد دورات تدريبية ينظمها الاتحاد في رحاب جامعة جرش، وذلك ضمن اتفاقية تتم لاحقا بين مركز الاستشارات والدورات التدريبية في الجامعة وقطاع التدريب لدى الاتحاد باتفاق لاحق .


واتفق الطرفان على أن تقدم جامعة جرش استشاراتها وخبراتها العلمية للاتحاد في مجالات المؤتمرات والدورات والندوات والأنشطة، بحيث تتيح للاتحاد استخدام مرافقها في جميع البرامج المتفق عليها.

 




 

 


 

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