جامعتا الأميرة سمية وبوردو الأميركية تبحثان التعاون

الوكيل الاخباري - بحثت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء مع وفد أكاديمي من جامعة بوردو الأميركية، سبل التعاون بموجب استراتيجية في الجوانب الأكاديمية والبحثية في مجالات الأمن السيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.



وحضر المباحثات عن الجانبين، عميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور رائد مصلح، والدكتور علي الحاج من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، وعن جامعة بوردو المدير الإداري لمركز أبحاث أمن المعلومات الدكتور جول راسموس، ومسؤولة قسم الابتكار والتعاون الدولي ماغي ميكدونف.

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