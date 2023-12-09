السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

مظاهرة لعائلات الأسرى في تل أبيب

استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

إطلاق البرنامج التدريبي للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات

إدارة بايدن تستخدم صلاحيات الطوارئ لتزويد الاحتلال بالذخائر

ندوة في إربد تناقش المآلات المتوقعة لعملية طوفان الأقصى

رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال: المعركة في غزة ستستمر شهورا

عاجل

استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

السبت، 09-12-2023 09:12 م

جرش : اشهار جمعية أبناء البرج الخيرية

920232003336798442123


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أبناء البرج الخيرية في بيت خيرات سوف بمحافظة جرش حفلا لاشهارها، ضمن مهرجان خطابي دعما لصمود الأهل في غزة وفلسطين بشكل عام.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي رعى فعالية الاشهار، حرص الاتحاد وانسجاما مع التوجيهات الملكية على دعم الاتحادات في المحافظات والجمعيات إيمانا بدورها في إحداث التنمية و مشاركتها في الأنشطة وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها وبما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

333

إطلاق البرنامج التدريبي للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات

11

ندوة في إربد تناقش المآلات المتوقعة لعملية طوفان الأقصى

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط داخل بئر ماء

9202314121628632365773

ضبط 7183 متسولاً في الأردن منذ بداية العام

أخبار متعلقة
القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

666

الهيئة الخيرية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

10202330182529173329190

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

2

الأشغال: افتتاح مشروع طريق النقب - الحميمة خلال الأسبوعين المقبلين