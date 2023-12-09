جرش : اشهار جمعية أبناء البرج الخيرية

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أبناء البرج الخيرية في بيت خيرات سوف بمحافظة جرش حفلا لاشهارها، ضمن مهرجان خطابي دعما لصمود الأهل في غزة وفلسطين بشكل عام.



وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي رعى فعالية الاشهار، حرص الاتحاد وانسجاما مع التوجيهات الملكية على دعم الاتحادات في المحافظات والجمعيات إيمانا بدورها في إحداث التنمية و مشاركتها في الأنشطة وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها وبما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

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