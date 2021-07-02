جرش: خطة لتطعيم 150 ألف شخص خلال تموز

الوكيل الاخباري -

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أعلن محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود الخميس، عن وضع خطة لإعطاء المطعوم المضاد لفيروس كورونا لنحو 150 ألف شخص من أبناء محافظة جرش خلال شهر تموز الجاري.وقال أبو قاعود، ان 60 ألف شخص من اهالي محافظة جرش تلقوا المطعوم لغاية اليوم، وبسبب الإقبال الكبير من أهالي لأخذ المطعوم تم الاستعانة بقاعة هيئة شباب كلنا الأردن المجاورة لمركز جرش الشامل المخصص لإعطاء المطعوم لتخفيف الضغط عن المركز، مشيراً إلى تشكيل فريق طبي متنقل لاعطاء المطعوم لكبار السن ومن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.