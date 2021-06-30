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الأربعاء، 30-06-2021 07:19 م

قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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 الوكيل الاخباري - أدرج مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الجامعة الأردنية وجامعة جرش في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.اضافة اعلان


وأقر المجلس، في جلسة ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير الآثار، وبكالوريوس الإدارة السياحية، وإدارة المصادر التراثية وصيانته، في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس وماجستير الهندسة الكهربائية، وماجستير الشبكات الذكية في انظمة القوى الكهربائية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وماجستير الهندسة المدنية/ مياه وبيئة في جامعة مؤتة. وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات: بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، وبكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها/الترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية، والانجليزية وآدابهما، واللغة العربية وآدابها، والتكنولوجيا المالية، وعلوم مالية ومصرفية، في جامعة البترا، ودبلوم عالي التربية، وبكالوريوس تكنولوجيا التغذية العلاجية والحمية، في جامعة الزرقاء، إلى جانب استمرارية الاعتماد العام لكلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط: ادارة مستودعات، وأوتوترونكس الآليات الثقيلة، وميكانيك الآليات الثقيلة، والنظم الهيدروليكية والكهرورئوية في الآليات الثقيلة، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، وتكنولوجيا التصنيع المحوسب في كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية، والصيدلة في كلية المفرق الأهلية.

 




 

 


 

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