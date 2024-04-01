جرش: "يلا نشارك يلا نتحزب" تدعو إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية

الوكيل الإخباري - دعت مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" في محافظة جرش إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية، وعدم السماح للانحراف نحو الدعوات المشبوهة.

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وأكدت المبادرة، في بيان لها، أن أمن واستقرار الأردن وتحصين جبهته الداخلية خط أحمر وأن المزاودة على الموقف الأردني بشأن الحرب الهمجية على غزة واستغلال العواطف الجياشة للشارع الأردني من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب سياسية ستكون لها آثار سلبية وستضعف الموقفين الأردني والفلسطيني.



وقال رئيس المبادرة سيف بني مصطفى إننا اليوم نسعى جاهدين لتكاتف الجهود لمحاربة الفئات التي تحاول المساس بأمن الوطن.



وأشار إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والقيادة الهاشمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام.