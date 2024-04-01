الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بن غفير يطلب من نتنياهو استدعاء غالانت

مستوطنون يهاجمون منزلا جنوب شرقي بيت لحم

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون رئيس مصر وعقيلته في عمان

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

تأجيل منح رخص استيراد القمح حتى نهاية آب المقبل

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء

الإثنين، 01-04-2024 08:34 م

جرش: "يلا نشارك يلا نتحزب" تدعو إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية

409969270_288274820871241_206665333418750872_n


الوكيل الإخباري - دعت مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" في محافظة جرش إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية، وعدم السماح للانحراف نحو الدعوات المشبوهة.

اضافة اعلان


وأكدت المبادرة، في بيان لها، أن أمن واستقرار الأردن وتحصين جبهته الداخلية خط أحمر وأن المزاودة على الموقف الأردني بشأن الحرب الهمجية على غزة واستغلال العواطف الجياشة للشارع الأردني من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب سياسية ستكون لها آثار سلبية وستضعف الموقفين الأردني والفلسطيني.


وقال رئيس المبادرة سيف بني مصطفى إننا اليوم نسعى جاهدين لتكاتف الجهود لمحاربة الفئات التي تحاول المساس بأمن الوطن.


وأشار إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والقيادة الهاشمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
409969270_288274820871241_206665333418750872_n

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

1711991540826

695 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711983693386

اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول

214954_10_1680810885

"الصناعة والتجارة": 38 مخالفة لمنشآت تجارية في محافظة إربد

1711985588150

"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1711985073398

الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في المفرق والرمثا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-01 at 7.50.37 PM

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون رئيس مصر وعقيلته في عمان

1711968555741

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

65f82917b7e68

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

65f19e6ae28cf

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

f188300003a31727008767645cdeb991

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي 5 عشائر أردنية

65e5ab3ae3205

الملك: الأردن سيواصل الدفع نحو وقف الحرب وتوفير المساعدات برا وجوا إلى غزة